Три недели без газа. В Раде требуют Кабмин возобновить добычу "Укрнафтобуріння"
Народный депутат Алексей Кучеренко требует Кабинет министров Украины вмешаться в ситуацию с ЧАО "ПК "Укрнафтобуріння" и возобновить добычу газа предприятием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Кучеренко.
Как известно, в августе 2023 года Государственная служба геологии и недр Украины добилась аннулирования специального разрешения на пользование недрами, принадлежавшим ЧАО "ПК "Укрнафтобуріння".
"Это вызывает недоумение, ведь ЧАО "ПК "Укрнафтобуріння" на основании договора между Национальным агентством по выявлению, розыску и управлению активами, полученным преступным путем (АРМА) и ПАО "Укрнафта", на момент подачи апелляционной жалобы господином Опимахом, уже три". месяцы находилось в управлении последнего. Согласно договору управления 90% доходов "ПК "Укрнафтобуріння" должны были идти в государственный бюджет", - отмечает Кучеренко.
То есть аннулирование разрешения на пользование недрами, по его мнению, привело к остановке добычи природного газа предприятием и напрямую ударило по государственному бюджету.
"Национальное агентство считает, что аннулирование разрешения на пользование недрами во время войны является предпосылками недополучения средств бюджетом страны и создания предпосылок для проведения новых длительных конкурсов по указанному Активу. Остановка деятельности предприятия по добыче газа во время войны является недопустимым фактом и несет угрозу жизнедеятельности и здоровья граждан, энергетической и в целом национальной безопасности страны", - приводит Кучеренко мнение АРМА в своем обращении.
Согласно данным Кучеренко, аннулирование специального разрешения привело к остановке добычи от 500 миллионов до 1 миллиарда кубометров газа, а это 5% газового баланса Украины, что несет угрозу энергетической безопасности страны.
В связи с этим Кучеренко в своем обращении предлагает премьер-министру Денису Шмыгалю следующее:
- рассмотреть на ближайшем заседании Кабмина ситуацию с прекращением труда ЧАО "ПК "Укрнафтобуріння" из-за аннулирования специального разрешения на пользование недрами;
- получить оценку действий от профильных органов государственной власти действий Госгеонадра Украины;
- инициировать проверку Государственной службы геологии и недр Украины и служебную проверку ее руководства;
- узнать на основании чего Государственная служба геологии и недр Украины решила отменить через суд собственное спецразрешение через 3,5 года после его выдачи, не уведомив ДБР и правительство о возможных негативных последствиях для государства;
- запросить в АРМА информацию о том, какие действия агентство предлагает принять для возобновления работы ЧАО "ПК "Укрнафтобуріння".
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