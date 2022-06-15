Три сценария. Как дальше будет развиваться война в Украине: прогнозы Запада

Первый сценарий

По мнению западных экспертов, первый из возможных сценариев - Россия будет постепенно захватывать новые территории в Луганской и Донецкой областях.

Второй сценарий

Как считают на Западе, вторым сценарием может быть то, что ни украинская сторона, ни российская не будет продвигаться и война будет тянуться в позиционной фазе месяцами или даже годами. Что будет нести за собой большие потери для обеих стран и последствия для мировой экономики.

Третий сценарий

Его эксперты считают наименее вероятным. А именно, что РФ скорректирует свои цели и объявит, что якобы достигла того, чего собиралась, и попытается подготовить почву для завершения боевых действий.

При этом западные чиновники утверждают, если Россия сможет консолидировать некоторые из своих достижений на востоке, то президент РФ Владимир Путин, в конце концов, сможет использовать эту территорию как площадку для дальнейшего продвижения в Украину.

Эксперты считают, что Россия находится в более благоприятном положении на востоке Украины, основываясь исключительно на количестве стянутых сил.

"Тем не менее, "российский прогресс" не является заранее решенным", - сказал один высокопоставленный чиновник из администрации Байдена.

Он отметил, поскольку линии фронта конфликта переросли в войну на истощение, построенную вокруг артиллерийского огня, обе стороны понесли огромные потери и теперь сталкиваются с потенциальной нехваткой силы.

При этом сообщается, что Россия уже понесла потери в размере до трети своих сухопутных сил.

"Думаю, скоро наступит момент, когда: либо одна, либо другая сторона будет иметь успех. Либо РФ дойдет до Славянска и Краматорска, либо украинцы их там остановят. А если украинцы смогут держать там оборону с таким соотношением сил - это имеет значение", - считает высокопоставленный собеседник из НАТО.

Напомним, ранее президент Украины Зеленский рассказал, от чего зависит поворотный момент в войне против России.

Напомним, ранее в НАТО заявляли что в Украине ведется война на истощение, но закончится она все равно за столом переговоров.

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