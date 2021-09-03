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Три страны запретили въезд израильским туристам

Автор: Валерия Полищук

На сегодняшний день три европейские страны запретили въезд жителям Израиля. В частности, Швеция, Нидерланды и Португалия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NEWSru.co.il.

Решения были приняты на основании рекомендаций Европейского союза, исключившего Израиль из "зеленого списка".

Так, с 1 сентября правительство Португалии приняло решение закрыть границы для израильтян.

2 сентября власти Швеции запретили въезд на территорию страны гражданам Израиля. Запрет вступит в силу в понедельник, 6 сентября.

При этом с 4 сентября, вакцинированным израильтян по прибытию в Нидерланды необходимо будет пройти 10-дневный карантин. При этом граждане Израиля, которые не получили ни одной прививки от коронавируса, не смогут въехать в страну.

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НидерландыШвецияИзраильПортугалия