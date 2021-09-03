Три країни заборонили в'їзд ізраїльським туристам

Рішення були прийняті на підставі рекомендацій Європейського Союзу, який виключив Ізраїль з "зеленого списку".

Так, з 1 вересня уряд Португалії прийняв рішення закрити кордони для ізраїльтян.

2 вересня влада Швеції заборонила в'їзд на територію країни громадянам Ізраїлю. Заборона набуде чинності в понеділок, 6 вересня.

При цьому з 4 вересня, вакцинованим ізраїльтян по прибуттю в Нідерланди необхідно буде пройти 10-денний карантин. При цьому громадяни Ізраїлю, які не отримали жодного щеплення від коронавірусу, не зможуть в'їхати в країну.