RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Три країни заборонили в'їзд ізраїльським туристам

Автор: Валерія Поліщук

На сьогоднішній день три європейські країни заборонили в'їзд жителям Ізраїлю. Зокрема, Швеція, Нідерланди та Португалія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NEWSru.co.il.

Рішення були прийняті на підставі рекомендацій Європейського Союзу, який виключив Ізраїль з "зеленого списку".

Так, з 1 вересня уряд Португалії прийняв рішення закрити кордони для ізраїльтян.

2 вересня влада Швеції заборонила в'їзд на територію країни громадянам Ізраїлю. Заборона набуде чинності в понеділок, 6 вересня.

При цьому з 4 вересня, вакцинованим ізраїльтян по прибуттю в Нідерланди необхідно буде пройти 10-денний карантин. При цьому громадяни Ізраїлю, які не отримали жодного щеплення від коронавірусу, не зможуть в'їхати в країну.

Читайте РБК-Україна в Google News
НідерландиШвецияІзраїльПортугалия