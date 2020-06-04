Три страны претендуют на проведение доигровки Лиги чемпионов

Три страны претендуют на проведение финального турнира Лиги чемпионов нынешнего сезона, который был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Заявки на проведение решающих матчей подадут Германия, Португалия и Россия.

Об этом пишет немецкая газета Bild.

УЕФА намерен доиграть турнир в одной стране, начиная с четвертьфинала в каждой стадии будет один матч. При этом поединки должны проходить на четырех стадионах в радиусе 100 километров.

Согласно информации источника, немецкий Франкфурт предлагает провести игры вместе с Майнцем, Хоффенхаймом и Дармштадтом/Висбаденом.

О местах проведения португальской и российской стороны не сообщается. Ранее испанское издание Mundo Deportivo уже сообщало, что турнир может быть доигран в Лиссабоне.

Участниками 1/4 финала Лиги чемпионов успели стать "Пари Сен-Жермен", "Атлетико", "Лейпциг" и "Аталанта". Ответные матчи не были доиграны в противостояниях "Лион" - "Ювентус" (первая игра - 1:0), "Челси" - "Бавария" (0:3), "Реал" - "Манчестер Сити" (1:2) и "Наполи" - "Барселона" (1:1).

Возобновление турнира запланировано на август, но формат пока что не определен, как и неизвестно расписание матчей. Окончательное решение УЕФА должно огласить 17 июня.

Напомним, ранее уже сообщалось, что УЕФА может отобрать финал Лиги чемпионов у Стамбула в пользу Германии.