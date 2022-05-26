Три страны ЕС призывают Украину и Россию к мирным переговорам, - Reuters

В проекте заключительного заявления к саммиту 30-31 мая говорится, что Европейский союз "непоколебим в своем обязательстве помочь Украине осуществить ее неотъемлемое право на самооборону против российской агрессии". В нем не упоминаются мирные переговоры.

На встрече посланников ЕС посол Италии предложил внести изменения в текст, сказав, что в нем должна содержаться ссылка на мирные переговоры и немедленное прекращение огня как одна из первых целей ЕС, по словам людей, присутствовавших на встрече.

Это предложение было поддержано Венгрией и Кипром, которые являются одними из государств, наиболее критически настроенных по отношению к новому пакету санкций ЕС против России, который уже несколько недель блокируется из-за внутренних разногласий.

Венгрия выступает против планируемого нефтяного эмбарго, а Кипр обеспокоен предлагаемым запретом на продажу недвижимости российским гражданам.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на форуме в Давосе, заняла "ястребиную" позицию в отношении России и не упомянула о мирных переговорах.

"Украина должна выиграть эту войну, а агрессия президента России Владимира Путина должна стать стратегическим провалом", - сказала она.