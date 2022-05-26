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Три страны ЕС призывают Украину и Россию к мирным переговорам, - Reuters

Фото: Три страны ЕС призывают Украину и Россию к мирным переговорам (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Италия и Венгрия призвали ЕС выступить за прекращение огня в Украине. Они также настаивают на проведении мирных переговоров Украины с Россией, поставив себя в противоречие с другими странами-членами, которые намерены занять жесткую линию в отношении Москвы в преддверии саммита Совета ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В проекте заключительного заявления к саммиту 30-31 мая говорится, что Европейский союз "непоколебим в своем обязательстве помочь Украине осуществить ее неотъемлемое право на самооборону против российской агрессии". В нем не упоминаются мирные переговоры.

На встрече посланников ЕС посол Италии предложил внести изменения в текст, сказав, что в нем должна содержаться ссылка на мирные переговоры и немедленное прекращение огня как одна из первых целей ЕС, по словам людей, присутствовавших на встрече.

Это предложение было поддержано Венгрией и Кипром, которые являются одними из государств, наиболее критически настроенных по отношению к новому пакету санкций ЕС против России, который уже несколько недель блокируется из-за внутренних разногласий.

Венгрия выступает против планируемого нефтяного эмбарго, а Кипр обеспокоен предлагаемым запретом на продажу недвижимости российским гражданам.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на форуме в Давосе, заняла "ястребиную" позицию в отношении России и не упомянула о мирных переговорах.

"Украина должна выиграть эту войну, а агрессия президента России Владимира Путина должна стать стратегическим провалом", - сказала она.

Напомним, ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек ("зеленые") заявил, что введение эмбарго на поставки нефти из России находится "в пределах досягаемости". Несмотря на позицию некоторых стран ЕС.

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