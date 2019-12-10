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Три країни бойкотують вручення Нобелівських премій

Новини » Суспільство     10.12.2019 - 10:19
Три країни бойкотують вручення Нобелівських премій
Ілюстративне фото (facebook.com nobelprize)

Причина - присудження премії з літератури Пітеру Гандке

Туреччина, Албанія та Косово бойкотують церемонію вручення Нобелівських премій 10 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Країни протестують через вручення премії з літератури за 2019 рік Пітеру Гандке. Письменника критикують за підтримку нині покійного сербського авторитарного президента Слободана Мілошевича, який у своїх творах "применшував воєнні злочини", скоєні сербськими військовими. Гаазький трибунал звинувачував Мілошевича у геноциді, зокрема вбивстві кількох тисяч мешканців Сребрениці, порушень законів війни та злочинах проти людства.

Посол Туреччини в Швеції Хаккі Емре Юнт заявив 9 грудня, що турецький мовник Hurriyet не відвідає церемонію нагородження в Стокгольмі. Міністр закордонних справ Косова Бегджет Паколлі також доручив послу в Швеції бойкотувати церемонію - "письменник, який підтримував Мілошевича та його геноцид у Боснії та Косові, не заслуговує Нобелівської премії".

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ Албанії Гент Какай заявив про аналогічний крок, написавши у твітері, що "виправдання жорстокості війни під час розпаду Югославії не повинно бути винагородженим".

РБК-Україна писало, що премія у 2019 році присуджується австрійському письменнику Петеру Гандке. Крім того, Нобелівська премія з літератури за 2018 рік присуджується польській авторці Ользі Токарчук.

Крім того, лауреатом Нобелівської премії миру у 2019 році став прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі.

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