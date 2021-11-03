Только три школы Житомира смогут вернуться к очному обучению после каникул

По словам заместителя мэра Житомира Марии Мисюровой, власти рассматривают вопрос начала обучения с 8 ноября, поскольку в "красной" зоне нужно работать начальной школе, садикам и заведениям общего среднего образования, где вакцинировано 100% персонала.

"На сегодняшний момент у нас есть три таких учреждения: городской лицей №1, школа №19 и школа №32, где 100% работников вакцинированы. Поэтому планируем, что в этих учреждениях все классы пойдут на обучение, дальше будем ожидать еще разъяснения Министерства образования относительно отстранения или дистанционной работы в дальнейшем", - рассказала Мисюрова.

Чиновница также отметила, что требование о вакцинации также касается и работников музыкальных школ, а также других учреждений внешкольного образования.