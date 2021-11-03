RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Лише три школи Житомира зможуть повернутися до очного навчання після канікул

Автор: Марія Кучерявець

В Житомирі з 8 листопада школи виходять з осінніх канікул. Продовжать навчання в очному форматі учні 1-4 класів, а інші зможуть повернутися до парт лише у трьох закладах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання виконкому Житомирської міськради.

За словами заступниці мера Житомира Марії Місюрової, влада розглядає питання початку навчання з 8 листопада, оскільки у "червоній" зоні потрібно працювати початковій школі, садочкам і закладам загальної середньої освіти, де вакциновано 100% персоналу.

"На сьогоднішній момент у нас є три такі заклади: міський ліцей №1, школа №19 і школа №32, де 100% працівників вакциновані. Тому плануємо, що в цих закладах всі класи підуть на навчання, далі будемо очікувати ще роз’яснення Міністерства освіти щодо відсторонення або дистанційної роботи надалі", - розповіла Місюрова.

Чиновниця також зазначила, що вимога щодо вакцинації також стосується і працівників музичних шкіл, а також інших закладів позашкільної освіти.

Нагадаємо, якщо регіон перебуває у "червоній" зоні карантину, то школи можуть працювати лише за 100% вакцинації працівників.

Зазначимо, в Україні невакцинованих від коронавірусу працівників освітніх закладів не допускатимуть до роботи вже з 8 листопада поточного року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомиршкола