Три роки у війни: Зеленський запропонував продовжити мобілізацію та воєнний стан до лютого

Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді затвердити продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт законів №12151 та 12152.
Проєктом №12151 пропонується затвердити указ президента про продовження дії воєнного стану з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.
Проєктом №12152 пропонується затвердити указ президента про продовження загальної мобілізації.
Таким чином, воєнний стан та мобілізація триватимуть майже три роки після вторгнення Росії.
Верховна Рада схвалила укази президента про воєнний стан та мобілізацію зранку 24 лютого 2022 року на 30 діб. Після цього строки постійно продовжувалися, спочатку на місяць, а з травня 2022 року - на три місяці.
За даними опитування Центру Разумкова, у вересні 2024 року 83% опитаних вірять у перемогу України у війні з Росією.
Серед респондентів, які вірять у перемогу, 39% вважають, що вона настане через 1-2 роки, 19,5% – що вона настане до кінця цього року, 15% – що для цього потрібно від 3 до 5 років, 5% – більше 5 років, 2% - що перемога відбудеться "навряд чи за мого життя".
Найоптимістичнішими очікування перемоги були у лютому-березні 2023 року – тоді 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023 року.
У жовтні МВФ оновив базовий та негативний сценарій для економіки України залежно від тривалості та інтенсивності війни. Згідно з базовим сценарієм, війна закінчиться наприкінці 2025 року. Раніше МВФ очікував на її закінчення наприкінці 2024 року.
Негативний сценарій передбачає більш інтенсивні бойові дії та завершення війни у середині 2026 року, що призведе до падіння економіки у 2025 році та стагнації у наступні роки.
Під час дії воєнного стану в країні можуть бути такі заборони та обмеження на:
пересування (виїзд за кордон, перевірка документів, комендантська година);
право на працю та підприємницьку діяльність;
право на таємницю листування та телефонних розмов;
право на свободу слова, діяльність ЗМІ, політичних партій;
проведення виборів та референдумів.
Обсяги та черговість мобілізації в Україні визначає Генеральний штаб ЗСУ.
Призову на військову службу під час мобілізації не підлягають такі категорії військовозобов'язаних:
ті, хто був заброньований на період мобілізації і на воєнний час;
ті, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії);
чоловіки і жінки, на утримуванні яких знаходиться троє і більше дітей до 18 років;
чоловіки і жінки, які одні виховують дитину/дітей віком до 18 років;
чоловіки і жінки, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;
чоловіки і жінки, на утримуванні яких перебуває дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження);
чоловіки і жінки, які виховують повнолітню (18 -23 років) дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
чоловіки і жінки, які є опікунами, усиновителями, прийомними батьками, батьками-вихователями і утримують дітей-сиріт і тих дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років);
ті, які займаються постійним доглядом за особами, що потребують піклування (в разі, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд);
народні депутати, депутати Верховної ради АР Крим.
Також під час воєнного стану не можуть мобілізувати:
здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;
наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;
жінок та чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення АТО/ООС.