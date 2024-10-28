Три роки у війни: Зеленський запропонував продовжити мобілізацію та воєнний стан до лютого

Проєктом №12151 пропонується затвердити указ президента про продовження дії воєнного стану з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.

Проєктом №12152 пропонується затвердити указ президента про продовження загальної мобілізації.

Таким чином, воєнний стан та мобілізація триватимуть майже три роки після вторгнення Росії.

Верховна Рада схвалила укази президента про воєнний стан та мобілізацію зранку 24 лютого 2022 року на 30 діб. Після цього строки постійно продовжувалися, спочатку на місяць, а з травня 2022 року - на три місяці.

Прогнози тривалості війни

За даними опитування Центру Разумкова, у вересні 2024 року 83% опитаних вірять у перемогу України у війні з Росією.

Серед респондентів, які вірять у перемогу, 39% вважають, що вона настане через 1-2 роки, 19,5% – що вона настане до кінця цього року, 15% – що для цього потрібно від 3 до 5 років, 5% – більше 5 років, 2% - що перемога відбудеться "навряд чи за мого життя".

Найоптимістичнішими очікування перемоги були у лютому-березні 2023 року – тоді 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023 року.

У жовтні МВФ оновив базовий та негативний сценарій для економіки України залежно від тривалості та інтенсивності війни. Згідно з базовим сценарієм, війна закінчиться наприкінці 2025 року. Раніше МВФ очікував на її закінчення наприкінці 2024 року.

Негативний сценарій передбачає більш інтенсивні бойові дії та завершення війни у середині 2026 року, що призведе до падіння економіки у 2025 році та стагнації у наступні роки.