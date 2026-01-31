Три роки не виходила з дому: із Дружківки евакуювали маломобільну жінку

Убивство під час евакуації

Раніше РБК-Україна писало про те, що у вівторок, 27 січня, поблизу села Грабовське на Сумщині російські війська вчинили черговий воєнний злочин. Під час спроби евакуації окупанти за допомогою дронів убили двох мирних жителів.

Чоловік і жінка намагалися самостійно виїхати з небезпечної зони. Українські військові були поінформовані про маршрут і супроводжували евакуацію дистанційно.

За інформацією української сторони, оператори російських FPV-дронів цілеспрямовано атакували беззбройних цивільних. Перший удар припав на жінку - вона загинула миттєво. Другим ударом окупанти вразили пораненого чоловіка, який перебував біля її тіла.

Крім того, розвідка України перехопила переговори російських загарбників, у яких лунає наказ убивати українських полонених. Запис було зроблено в районі Покровська, де діє один із десантних російських підрозділів.