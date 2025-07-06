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Три речі, які не можна ігнорувати, якщо хочете мати здорові зуби та ясна

Неділя 06 липня 2025 11:45
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Три речі, які не можна ігнорувати, якщо хочете мати здорові зуби та ясна Названо помилки у догляді, які шкодять зубам та ясна (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Неправильний догляд за зубами може мати серйозні наслідки для здоров’я ясен - від запалень до втрати зубів. Багато людей, не підозрюючи, щодня роблять типові помилки, які лише погіршують ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт The Mirror.

Що може нашкодити яснам

Часто люди нехтують здоров’ям своїх ясен, зосереджуючись виключно на підтримці чистоти зубів.

Доктор Кейт Фабрикант розповіла, що ясна відіграють вирішальну роль у підтримці та захисті зубів, діючи як подушка та бар’єр проти бактерій.

"Здорові ясна міцно тримають зуби, захищаючи їх від інфекцій, які можуть призвести до серйозних стоматологічних проблем", - сказала вона.

Дослідження показали, що семеро з десяти людей не користуються зубною ниткою щодня, але це важливий метод підтримки здоров’я ясен. Щобільше, три чверті не уникають солодких снеків, а дві третини ніколи не чистять язик.

Користуватися зубною ниткою рекомендується щодня, бажано перед сном. Це допомагає:

  • видалити залишки їжі між зубами
  • зменшити ризик карієсу міжзубних поверхонь
  • запобігти запаленню ясен (гінгівіт і пародонтит)
  • зменшити утворення зубного нальоту

Солодкі снеки (печиво, цукерки, батончики, газовані напої тощо) шкодять як зубам, так і яснам. Цукор - це їжа для бактерій в порожнині рота. Тоді вони виділяють кислоту, яка руйнує емаль, викликаючи карієс.

Важливо знати, що підтримка оптимального здоров’я ясен має вирішальне значення для загальної гігієни та самопочуття порожнини рота.

Язик - це одна з найбільш бактеріально насичених частин ротової порожнини. Без регулярного чищення на його поверхні накопичуються бактерії, залишки їжі та мертві клітини. Однією з найчастіших причин неприємного запаху є саме нечистий язик.

Ознаки здорових ясен

Здорові ясна зазвичай рожеві, щільно прилягають до зубів без кровоточивості, набряку чи болю, тоді як нездорові можуть призвести до захворювань, втрати зубів і навіть вплинути на здоров’я серця.

Здорові ясна прилягають щільно до зубів і не виглядають пухкими чи розпухлими. Під час чищення зубів або використання зубної нитки ясна не повинні кровоточити.

Регулярні стоматологічні огляди, правильне чищення зубів пастою та використання зубної нитки - все це важливо для збереження здоров'я.

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