Три вещи, которые нельзя игнорировать, если хотите иметь здоровые зубы и десны
Неправильный уход за зубами может иметь серьезные последствия для здоровья десен - от воспалений до потери зубов. Многие люди, не подозревая, ежедневно совершают типичные ошибки, которые лишь усугубляют ситуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт The Mirror.
Что может навредить деснам
Часто люди пренебрегают здоровьем своих десен, сосредотачиваясь исключительно на поддержании чистоты зубов.
Доктор Кейт Фабрикант рассказала, что десны играют решающую роль в поддержании и защите зубов, действуя как подушка и барьер против бактерий.
"Здоровые десны крепко держат зубы, защищая их от инфекций, которые могут привести к серьезным стоматологическим проблемам", - сказала она.
Исследования показали, что семь из десяти людей не пользуются зубной нитью ежедневно, но это важный метод поддержания здоровья десен. Более того, три четверти не избегают сладких снеков, а две трети никогда не чистят язык.
Пользоваться зубной нитью рекомендуется ежедневно, желательно перед сном. Это помогает:
- удалить остатки пищи между зубами
- уменьшить риск кариеса межзубных поверхностей
- предотвратить воспаление десен (гингивит и пародонтит)
- уменьшить образование зубного налета
Сладкие снеки (печенье, конфеты, батончики, газированные напитки и т.д.) вредят как зубам, так и деснам. Сахар - это пища для бактерий в полости рта. Тогда они выделяют кислоту, которая разрушает эмаль, вызывая кариес.
Важно знать, что поддержание оптимального здоровья десен имеет решающее значение для общей гигиены и самочувствия полости рта.
Язык - это одна из самых бактериально насыщенных частей ротовой полости. Без регулярной чистки на его поверхности накапливаются бактерии, остатки пищи и мертвые клетки. Одной из самых частых причин неприятного запаха является именно нечистый язык.
Признаки здоровых десен
Здоровые десны обычно розовые, плотно прилегают к зубам без кровоточивости, отека или боли, тогда как нездоровые могут привести к заболеваниям, потере зубов и даже повлиять на здоровье сердца.
Здоровые десны прилегают плотно к зубам и не выглядят пухлыми или распухшими. Во время чистки зубов или использования зубной нити десны не должны кровоточить.
Регулярные стоматологические осмотры, правильная чистка зубов пастой и использование зубной нити - все это важно для сохранения здоровья.
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