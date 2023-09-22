Три райони Одеси завтра будуть без світла: названо години

Завтра, 23 вересня, в декількох районах Одеси вимкнуть світло. Це необхідно для проведення ремонтних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"Завтра з 05:00 до 18:00 відбудеться планове відключення світла на вимогу Одеської ТЕЦ для проведення ремонтів в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду", - повідомили в компанії.

За їх даними, планове відключення відбудеться у:

Приморському,

Хаджибейському,

та Пересипському районах міста.

"ДТЕК забезпечить світлом від резервних електроліній об’єкти критичної інфраструктури та клієнтів, де це технічно можливо зробити", - додали в компанії.

Світло в Одесі

В Одесі та області періодично виникають проблеми з електроенергією. Зазвичай вони пов'язані з ремонтними роботами або ж російськими обстрілами.

Так, 6 вересня через атаку дронів по Одеській області мешканці Кілії частково залишились без світла.

А 19 серпня в Одеському районі відключали світло через ремонтні роботи.

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