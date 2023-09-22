ua en ru
Пт, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Три райони Одеси завтра будуть без світла: названо години

Одеса, П'ятниця 22 вересня 2023 18:59
UA EN RU
Три райони Одеси завтра будуть без світла: названо години Фото: в Одесі відбудеться планове відключення світла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 23 вересня, в декількох районах Одеси вимкнуть світло. Це необхідно для проведення ремонтних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Завтра з 05:00 до 18:00 відбудеться планове відключення світла на вимогу Одеської ТЕЦ для проведення ремонтів в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду", - повідомили в компанії.

За їх даними, планове відключення відбудеться у:

  • Приморському,
  • Хаджибейському,
  • та Пересипському районах міста.

"ДТЕК забезпечить світлом від резервних електроліній об’єкти критичної інфраструктури та клієнтів, де це технічно можливо зробити", - додали в компанії.

Світло в Одесі

В Одесі та області періодично виникають проблеми з електроенергією. Зазвичай вони пов'язані з ремонтними роботами або ж російськими обстрілами.

Так, 6 вересня через атаку дронів по Одеській області мешканці Кілії частково залишились без світла.

А 19 серпня в Одеському районі відключали світло через ремонтні роботи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Електроенергія
NEWS
Палає там добряче. Експерт оцінив наслідки влучання у штаб РФ у Севастополі
Палає там добряче. Експерт оцінив наслідки влучання у штаб РФ у Севастополі
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою