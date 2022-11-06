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Три пункти. У Зеленського заявили про зміну Росією тактики війни проти України

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Київ, Неділя 06 листопада 2022 20:57
Три пункти. У Зеленського заявили про зміну Росією тактики війни проти України Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Росія останнім часом змінила тактику війни проти України та наголосила на трьох основних пунктах.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі FreeDOM.

"Влада РФ після "бліцкригу", що провалився, змінила свою тактику, зробивши акцент на трьох основних пунктах", - зазначив Подоляк.

За останній час:

  • Росія перевела свою країну на військові колії;
  • веде геноцидний тип війни
  • вкидає пропагандистські наративи про тактичну ядерну зброю, "брудну бомбу" або вибух на ЗАЕС.

"Все це говорить про пошук владою РФ можливості призупинити наступ ЗСУ, а також створити тиск на громадську думку в інших країнах та вимотати громадську думку в самій Україні", - наголосив радник глави Офісу президента.

Нагадаємо, що раніше Подоляк озвучив план протидії України "енергетичному геноциду" Росії.

Раніше РБК-Україна писала, що Подоляк також озвучив усі негативні наслідки, з якими зіткнулася Росія після початку повномасштабної війни проти України.

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