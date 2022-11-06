Три пункти. У Зеленського заявили про зміну Росією тактики війни проти України
Росія останнім часом змінила тактику війни проти України та наголосила на трьох основних пунктах.
Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі FreeDOM.
"Влада РФ після "бліцкригу", що провалився, змінила свою тактику, зробивши акцент на трьох основних пунктах", - зазначив Подоляк.
За останній час:
- Росія перевела свою країну на військові колії;
- веде геноцидний тип війни
- вкидає пропагандистські наративи про тактичну ядерну зброю, "брудну бомбу" або вибух на ЗАЕС.
"Все це говорить про пошук владою РФ можливості призупинити наступ ЗСУ, а також створити тиск на громадську думку в інших країнах та вимотати громадську думку в самій Україні", - наголосив радник глави Офісу президента.
Нагадаємо, що раніше Подоляк озвучив план протидії України "енергетичному геноциду" Росії.
Раніше РБК-Україна писала, що Подоляк також озвучив усі негативні наслідки, з якими зіткнулася Росія після початку повномасштабної війни проти України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.