Три пункта. У Зеленского заявили об изменении Россией тактики войны против Украины
Россия в последнее время изменила тактику войны против Украины и сделала акцент на трех основных пунктов.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире FreeDOM.
"Власти РФ после провалившегося "блицкрига" изменили свою тактику, сделав акцент на трех основных пунктах", - отметил Подоляк.
За последнее время:
- Россия перевела свою страну на военные рельсы;
- ведет геноцидный тип войны
- вбрасывает пропагандистские нарративы о тактическом ядерном оружии, "грязной бомбе" или взрыве на ЗАЭС.
"Все это говорит о поиске властями РФ возможности приостановить наступление ВСУ, а также создать давление на общественное мнение в других странах и вымотать общественное мнение в самой Украине", - подчеркнул советник главы Офиса президента.
Напомним, что ранее Подоляк озвучил план противодействия Украины "энергетическому геноциду" России.
Ранее РБК-Украина писало о том, что Подоляк также озвучил все негативные последствия, с которыми столкнулась Россия после начала полномасштабной войны против Украины.
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