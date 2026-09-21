Три провідні американські ЗМІ подали на Трампа до суду після гучної заборони

Редакції звернулися до федерального суду з позовом на підставі Першої поправки до Конституції США. Вони просять тимчасово заборонити адміністрації виконувати рішення про обмеження доступу та відновити акредитації журналістів. Очікується, що перші слухання у справі можуть відбутися вже цього тижня.

У позові CNN, MS NOW та Politico стверджують, що рішення адміністрації порушує їхні права, гарантовані Першою поправкою, а також конституційні гарантії належної правової процедури.

"Ця заборона є найпрямішим нападом на Першу поправку та найгрубішим порушенням наших найфундаментальніших конституційних принципів", - йдеться у документі.

Редакції заявили, що Білий дім скасував акредитації їхніх журналістів без попередження та належної процедури, оскільки влада була незадоволена їхніми матеріалами. На думку ЗМІ, такий підхід може створити небезпечний прецедент для роботи всієї американської преси.

Що сталося

18 вересня президент США Дональд Трамп оголосив про заборону CNN, MS NOW та Politico працювати на території Білого дому. Він пояснив рішення тим, що ці медіа, за його словами, протягом тривалого часу публікували негативні матеріали.

Після оголошення рішення журналістам трьох медіа анулювали перепустки. 19 вересня представників CNN, MS NOW та Politico не пустили на територію Білого дому, а співробітники Секретної служби вилучили їхні прес-акредитації.