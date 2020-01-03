Три прокурора по делам Майдана прошли собеседования и остаются на занимаемых должностях

Прокуроры по делам Майдана Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов успешно прошли собеседования в Офисе генерального прокурора и остаются на занимаемых должностях. Результаты опубликовані на сайте ведомства.

В целом по результатам собеседований на руководящие должности Офиса генпрокурора зачислили 36 человек, отказали четырем.

В комментарии hromadske прокурор Игорь Земсков не стал разглашать детали собеседования, ведь "большинство вопросов касались расследований".

Он занял должность заместителя начальника третьего отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Земсков отметил, что продолжит заниматься процессуальным руководством во время досудебного расследования и поддержанием обвинения в производствах по делам Майдана, где он старший группы прокуроров.

Напомним, 2 января новым руководителем отдела по расследованию дел Майдана был назначен Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований..

Как известно, 26 декабря Генеральная прокуратура Украины провела следственный эксперимент по делу об расстрелах на Майдане в 2013-2014 годах.

Кроме того, согласно принятых процессуальных решений фактически передали по подследственности в к НАБУ 20 уголовных производств. Процесс передачи производств продолжается.