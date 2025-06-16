Три продукти з високим вмістом білка, які не зроблять вас товстими: про них всі забувають

Чи достатньо білку ви вживаєте?

За статистикою, 10% населення світу не споживає необхідної кількості білка для оптимального та правильного функціонування організму. Білок необхідний нам для нарощування м’язів, а його правильне споживання може запобігти їх втраті з віком.

Грецький йогурт

Якщо ви хочете збільшити споживання білка у своєму раціоні, грецький йогурт - чудовий вибір. Він, в середньому, має дуже низький вміст жиру та містить до десяти грамів білка. Порівняно з іншими йогуртами, тут набагато більша кількість білку. Крім того, цей продукт досить універсальний і його можна поєднувати з фруктами, горіхами або злаками, а також включати до різних рецептів, як солодких, так і солоних. Він є незамінним інгредієнтом у будь-якому холодильнику.

Мікроводорості

Цей продукт поступово впроваджується на кухні нашої країни, хоча йому ще належить пройти довгий шлях. Мікроводорості можуть бути перспективним рослинним джерелом, оскільки, за словами різних експертів, вони можуть містити від 10% до 70% своєї сухої ваги.

Однією з найпоширеніших є спіруліна, яка часто використовується як білок у різних дієтах завдяки своєму вмісту поживних речовин та високій харчовій цінності. З іншого боку, цей вид водоростей містить усі незамінні амінокислоти, необхідні людському організму.

Яйця

Яйця є набагато більш відомим та широко споживаним продуктом, ніж вищезгадані. Однак часто їм не надають належного значення.

Яйця є чудовим джерелом білка. Яйце середнього розміру зазвичай містить приблизно шість грамів високоякісного білка. Крім того, воно містить усі незамінні амінокислоти, необхідні організму.

Яєчний білок вважається таким, що має високу біологічну цінність. Це означає, що він легко засвоюється та використовується організмом для побудови та відновлення тканин, хоча він також необхідний для виконання інших важливих функцій нашого організму.