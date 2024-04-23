Три причини. Столтенберг пояснив, чому США вигідно бути надійним союзником у НАТО

Загрози Трампа

Нагадаємо, раніше екс-президент США Дональд Трамп почав погрожувати європейським країнам НАТО, що не допомагав би їм у разі, якби Росія розпочала війну. Таку позицію він пояснив тим, що більшість держав-членів Альянсу не виконують своїх обов'язків щодо оборонних витрат.

У відповідь президент США Джо Байден різко розкритикував таку позицію Трампа і зазначив, що колишній американський лідер є загрозою для всієї країни.

Заяви колишнього президента США викликали побоювання серед європейських країн НАТО, оскільки цього року в США відбудуться вибори, на яких головним кандидатом від республіканців є сам Трамп.

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