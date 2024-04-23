Три причины. Столтенберг объяснил, почему США выгодно быть надежным союзником в НАТО

Угрозы Трампа

Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп начал угрожать европейским странам НАТО, что не помогал бы им в случае, если бы Россия начала войну. Такую позицию он объяснил тем, что большинство государств-членов Альянса не выполняют свои обязанности по оборонным расходам.

В ответ президент США Джо Байден резко раскритиковал такую позицию Трампа и отметил, что бывший американский лидер представляет угрозу для всей страны.

Заявления бывшего президента США вызвали опасения среди европейских стран НАТО, поскольку в США в этом году пройдут выборы, на которых главным кандидатом от республиканцев является сам Трамп.

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