Три причины. Столтенберг объяснил, почему США выгодно быть надежным союзником в НАТО

Соединенные Штаты Америки, вероятно, останутся надежным союзником в НАТО, независимо от того, каким будет результат президентских выборов в этом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции с премьером Британии Риши Сунаком.
Столтенберг ожидает, что США продолжат оставаться верным союзником в НАТО по трем причинам.
Первая причина, по мнению генсека, - наличие более 30-ти государств-союзников соответствует интересам национальной безопасности США. Таким образом страна является более сильной и безопасной.
Столтенберг добавил, что вторая причина состоит в широкой поддержке членства США в НАТО среди конгрессменов и общественности. Это показывают результаты опросов.
И третья причина, о которой заявил генсек, заключается в том, что бывший президент США Дональд Трамп критиковал не членов НАТО, а их недостаточные расходы на Североатлантический альянс.
Но в 2024 году, как добавил Столтенберг, более двух третей членов Альянса выделят по меньшей мере 2% от ВВП, что является общепринятой нормой в НАТО.
Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп начал угрожать европейским странам НАТО, что не помогал бы им в случае, если бы Россия начала войну. Такую позицию он объяснил тем, что большинство государств-членов Альянса не выполняют свои обязанности по оборонным расходам.
В ответ президент США Джо Байден резко раскритиковал такую позицию Трампа и отметил, что бывший американский лидер представляет угрозу для всей страны.
Заявления бывшего президента США вызвали опасения среди европейских стран НАТО, поскольку в США в этом году пройдут выборы, на которых главным кандидатом от республиканцев является сам Трамп.
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