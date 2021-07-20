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Три президента, 10 премьеров и один король могли быть объектами слежки через Pegasus

Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министры, президенты и король найдены в списке с телефонными номерами, на которые была установлена израильская шпионская программа Pegasus, предназначенная для отслеживания террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

По данным издания в базе системы обнаружены номера телефонов трех президентов, в том числе Эммануэля Макрона (Франция), Бархама Салеха (Ирак) и Сирила Рамафоса (ЮАР).

Кроме того, в списках находятся номера 10 премьер-министров. Среди действующих - Имран Хана (Пакистан), Мустафы Мадбули (Египет) и Саада ад-Дин аль-Усмани (Марокко).

Из бывших глав правительств в базе есть номера Саада Харири (Ливан), Ругунды Рухакана (Уганда) и Шарля Мишеля (Бельгия), который в настоящее время является главой Евросовета.

В списке также находится номер телефона короля Марокко Мухаммеда VI.

Всего база содержит 50 тысяч номеров. Журналисты среди них обнаружили 180 номеров сотрудников СМИ из 20 стран, правозащитников, оппозиционеров и бизнесменов.

Согласно данным издания, разработанная израильской компанией NSO Group шпионская программа Pegasus использовалась марокканской разведкой.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как спецслужбы годами следили за сотнями правозащитников, журналистов и политиков.

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