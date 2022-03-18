Уже три предприятия перевели производства в Тернопольскую область, на очереди еще 52, - ОВА

"В целом, департамент экономики прорабатывает 52 заявки по размещению новых предприятий в нашей области. Для 20-ти уже нашли помещение", - отметил он.

Областной председатель сообщил, что на встрече с заместителем бизнес-омбудсмена был обсужден вопрос о помощи в перевозке предприятий на Тернопольщину.

"Для удобства предпринимателей сформирован перечень объектов недвижимости с кратким описанием и контактами ответственных лиц", - рассказывает Труш.

Также он сообщил, что на сегодня в область поступило 45 предложений в отношении помещений и земельных участков в 5 территориальных общинах Тернопольщины.