Три опори стійкості: як технології "Київстар" допомагають бізнесу під час блекаутів та обстрілів

Мобільна мережа 4G

Основою для щоденної передачі даних для бізнесу залишається швидкісний 4G. Наразі технологія охоплює понад 96% населення країни. Компанія системно розвиває мережу: збільшує ємність у великих містах, розширює покриття у невеликих населених пунктах та вздовж автошляхів.

За перше півріччя 2026 року "Київстар" встановив майже 3 тис. нових базових станцій та модернізував понад 5 тис. наявних. Тільки цього року мережу 4G розширили на 128 населених пунктів, зокрема швидкісний мобільний інтернет з’явився у селах Вінниччини, Тернопільщини та Львівщини.

Паралельно покриття охоплює ключові логістичні маршрути, що важливо для перевізників та ритейлу. Торік нові станції звели на 300 ділянках автомобільних доріг, а за першу половину цього року якість зв'язку покращили ще на 96 відрізках. Йдеться про траси "Київ-Вінниця-Чоп" та "Дніпро-Вінниця-Стрий", включно з гірськими ділянками. Загалом 4G-покриттям охоплено вже понад 12,5 тис. кілометрів українських доріг.

Окрім цього, у серпні завершився повний перехід від застарілого стандарту 3G до 4G. Це дозволило перевести понад мільйон користувачів на якісніший зв'язок, тепер вони користуються перевагами швидкісного 4G: меншою затримкою сигналу, стабільним з'єднанням всередині приміщень та підтримкою голосових дзвінків за технологією VoLTE.

Одним із головних пріоритетів "Київстар" є енергостійкість мережі під час знеструмлень. Для автономної роботи обладнання компанія оновила акумуляторні батареї на базових станціях і використовує резервні джерела живлення. Крім того, на випадок тривалої відсутності світла, понад 72% станцій вже обладнано генераторами.

Фіксований інтернет

В офісах, торговельних мережах, заводах та клініках робота тримається на фіксованому (оптоволоконному) інтернеті. Щоб внаслідок ворожих атак бізнес не ставав на паузу, "Київстар" розвиває резервні канали зв’язку через власну мережу та партнерів. Для підприємців пропонується альтернатива - коли дротовий інтернет тимчасово недоступний, команда може швидко переключитися на мобільний, роздати його зі смартфона або задіяти додаткову SIM-картку в межах послуги "SIM для планшета".

Якщо бізнесу потрібне максимально надійне з'єднання, альтернативою стає Starlink. Оскільки "Київстар" в Україні отримав право офіційно продавати послуги Starlink, корпоративні клієнти можуть оформити послугу без складних закордонних платежів та отримувати цілодобовий сервіс.

Бізнес може використовувати Starlink як резервний канал зв’язку в разі аварій або відсутності покриття, а також як основне підключення для тимчасових і мобільних об’єктів: офісів, будівельних майданчиків, заходів чи віддалених локацій. Українські компанії можуть замовляти послуги високошвидкісного інтернету Starlink вже зараз, а постачання терміналів очікується найближчим часом.

Тарифні плани передбачають пріоритетний доступ до мережі та високу швидкість навіть у пікові години. Для роботи в Україні та за кордоном передбачені окремі тарифи "Локальний пріоритет" та "Глобальний пріоритет". Це дозволяє тримати на зв'язку сервери, термінали оплати та внутрішні програми, коли наземні провайдери зв’язку тимчасово недоступні.

Супутниковий зв'язок Starlink Mobile (Direct to Cell)

Ще одним рівнем стійкості є супутникова технологія Starlink Direct to Cell, яка з'єднує звичайний 4G-смартфон напряму з супутниками Starlink Mobile. Технологію "Київстар" впроваджує для абонентів у тестовому режимі з 2025 року.

Вона не замінює наземну мережу, а є резервним каналом зв'язку там, де наземне покриття відсутнє, зокрема через тривалі блекаути або у разі пошкодження через обстріли.

Супутники Starlink Direct to Cell (Starlink Mobile) оснащені модулем LTE eNodeB та мають вбудовані стільникові антени, які здатні приймати сигнал звичайного смартфону на відкритій місцевості. Для користування технологією не потрібно купувати додаткове обладнання.

Зараз компанія у тестовому режимі запустила передачу даних Light Data. Якщо раніше через супутник можна було надсилати лише SMS, то тепер працюють месенджери Viber та WhatsApp. У цих застосунках можна переписуватися, обмінюватися фото, стікерами.

Також в супутниковій мережі є можливість користуватися картами і навігацією у Google Maps. Планується подальше розширення застосунків для цієї технології. Для розумного обладнання та M2M-пристроїв супутникова технологія є у пакеті "Мандрівний" для бізнес клієнтів.

Технологія Starlink Direct to Cell (Starlink Mobile) виручає, коли треба тримати контакт з водіями, експедиторами та виїзними бригадами у найвіддаленіших куточках країни.

А під час масштабних знеструмлень узимку 2026 року технологія показала свою дієвість – тисячі людей змогли обмінятися SMS-повідомленнями там, де було недоступне наземне мобільне покриття.

Для бізнесу поєднання 4G, оптоволоконного інтернету та супутникової технології Starlink Direct to Cell створює три рівні захисту від перебоїв зі зв’язком. Якщо через обстріли чи відключення електроенергії одна технологія стає недоступною, інша може стати альтернативою та допомогти бізнесу продовжувати роботу.