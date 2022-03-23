Три недели осады. Как выглядит Мариуполь сегодня: фоторепортаж

Разгромленные здания и бесчеловечные условия для жизни - результат полной блокады Мариуполя, где до сих пор находятся около 100 тысяч гражданских.
РБК-Украина показывает как выглядит Мариуполь, живущий под непрекращающимися обстрелами в фоторепортаже Getty Images.
Более двадцати дней крупнейший портовый город на азовском побережье, Мариуполь, осажден войсками РФ.
Сотни уничтоженных строений, сгоревшие дотла дома и многочисленные человеческие жертвы стали результатом трехнедельных бомбардировок города вражескими войсками.
Не смотря на работу “зеленых коридоров”, на сегодняшний день в Мариуполе продолжают находиться около 100 тысяч человек.
Люди продолжают выживать в городе без воды, продуктов и лекарств. В коротких перерывах между обстрелами обстрелами и бомбардировками мариупольцы готовят еду на открытом огне во дворах разрушенных зданий.
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