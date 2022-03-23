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Три недели осады. Как выглядит Мариуполь сегодня: фоторепортаж

Мариуполь после непрекращающихся обстрелов (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Разгромленные здания и бесчеловечные условия для жизни - результат полной блокады Мариуполя, где до сих пор находятся около 100 тысяч гражданских.

РБК-Украина показывает как выглядит Мариуполь, живущий под непрекращающимися обстрелами в фоторепортаже Getty Images.

Более двадцати дней крупнейший портовый город на азовском побережье, Мариуполь, осажден войсками РФ.

Сотни уничтоженных строений, сгоревшие дотла дома и многочисленные человеческие жертвы стали результатом трехнедельных бомбардировок города вражескими войсками.

Не смотря на работу “зеленых коридоров”, на сегодняшний день в Мариуполе продолжают находиться около 100 тысяч человек.

Люди продолжают выживать в городе без воды, продуктов и лекарств. В коротких перерывах между обстрелами обстрелами и бомбардировками мариупольцы готовят еду на открытом огне во дворах разрушенных зданий.

Тысячи мирных горожан продолжают оставаться заложниками оккупантов захвативших город, не теряя надежды покинуть родной Мариуполь.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 28-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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