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Три тижні облоги. Як виглядає Маріуполь сьогодні: фоторепортаж

Маріуполь після безперервних обстрілів (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Розгромлені будівлі і нелюдські умови для життя - результат повної блокади Маріуполя, де досі перебувають близько 100 тисяч цивільних.

РБК-Україна показує як виглядає Маріуполь, що живе під безперервними обстрілами в фоторепортажі Getty Images.

Більше двадцяти днів найбільше портове місто на Азовському узбережжі, Маріуполь, обложене військами РФ.

Сотні знищених будівель, згорілі вщент будинки і численні людські жертви стали результатом тритижневих бомбардувань міста ворожими військами.

Не дивлячись на роботу "зелених коридорів", на сьогоднішній день в Маріуполі продовжують перебувати близько 100 тисяч осіб.

Люди продовжують виживати в місті без води, продуктів і ліків. У коротких перервах між обстрілами обстрілами і бомбардуваннями маріупольці готують їжу на відкритому вогні у дворах зруйнованих будівель.

Тисячі мирних городян продовжують залишатися заручниками окупантів, які захопили місто, не втрачаючи надії покинути рідний Маріуполь.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 28-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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