Три тижні облоги. Як виглядає Маріуполь сьогодні: фоторепортаж

Більше двадцяти днів найбільше портове місто на Азовському узбережжі, Маріуполь, обложене військами РФ.

Сотні знищених будівель, згорілі вщент будинки і численні людські жертви стали результатом тритижневих бомбардувань міста ворожими військами.

Не дивлячись на роботу "зелених коридорів", на сьогоднішній день в Маріуполі продовжують перебувати близько 100 тисяч осіб.

Люди продовжують виживати в місті без води, продуктів і ліків. У коротких перервах між обстрілами обстрілами і бомбардуваннями маріупольці готують їжу на відкритому вогні у дворах зруйнованих будівель.