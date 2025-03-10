Три найбільші диктатури почали військові навчання, але Трамп каже, що США сильніші

Військові кораблі Ірану, Китаю та Росії 10 березня розпочали щорічні спільні навчання в Оманській затоці, демонструючи свої військові зв'язки. У цей же час президент США Дональд Трамп руйнує давні західні альянси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними китайських державних ЗМІ, навчання "Пояс безпеки-2025", що відбуваються недалеко від іранського порту Чабахар, є п'ятими спільними військово-морськими навчаннями, які Іран, Китай і Росія проводять із 2019 року.

Аналітики давно розглядають навчання як демонстрацію міцніючого партнерства між трьома авторитарними державами, які прагнуть врівноважити вплив США і кинути виклик світовому порядку, очолюваному Заходом.

Однак цього року ситуація стала ще більш вираженою, оскільки Трамп руйнує трансатлантичний альянс - наріжний камінь західної безпеки впродовж десятиліть - зближуючись з Росією на шкоду Україні і підштовхуючи азіатських союзників платити більше за захист США.

Відповідаючи на запитання про навчання, Трамп сказав, що його "зовсім не турбує" демонстрація сили з боку трьох супротивників США. "Ми сильніші за них усіх. У нас більше влади, ніж у них усіх", - сказав він Fox News на борту №1.

У Вашингтоні зростає занепокоєння з приводу формування стратегічного партнерства між Китаєм, Росією, Іраном і Північною Кореєю, яке американські законодавці описують як "вісь авторитаризму", "вісь автократів" і "вісь диктаторів".

Побоювання полягають у тому, що загальна ворожість щодо США дедалі більше підштовхує ці країни до співпраці, посилюючи загрозу, яку кожна з них сама по собі становить для Вашингтона або його союзників, причому не лише в одному регіоні, а, можливо, і в кількох частинах світу одночасно.

Водночас Трамп відкрито підтримав Володимира Путіна, прагнучи покласти край війні проти України, безпосередньо поговоривши з Москвою, залишивши Київ і європейських союзників осторонь.

За останній рік військові відносини між Росією і Північною Кореєю значно зміцнилися: країни підписали угоду про взаємну оборону, а Пхеньян відправив свої війська на бік Москви під час її вторгнення в Україну.

Навчання також проходять на тлі загострення напруженості між США та Іраном. Повернувшись до Білого дому, Трамп відновив те, що він називає кампанією "максимального тиску" на Іран, яка охоплює зусилля зі скорочення експорту його нафти до нуля в спробі перешкодити Тегерану отримати ядерну зброю - крок, який Тегеран засудив як тактику "залякування".

Навчання в затоці

Оманська затока є найважливішими воротами, що з'єднують Індійський океан і Ормузьку протоку, через яку проходить понад чверть світових морських перевезень нафти.

США зберігають свою значну присутність у регіоні за допомогою П'ятого флоту, який базується в сусідньому Бахрейні.

Військове відомство Росії повідомило, що у спільних військово-морських навчаннях візьмуть участь 15 бойових кораблів, суден забезпечення та артилерійських катерів, а також вертольоти. "Російську сторону представляють корвети "Резкий" і "Герой Росії Алдар Циденжапов", а також танкер "Печенега" Тихоокеанського флоту", - завили в міністерстві.

Тим часом Китай направив для участі в навчаннях ракетний есмінець проєкту 052D "Баотоу" і судно постачання "Гаоюху" з прилеглої військово-морської ескортної оперативної групи, йдеться в заяві Міністерства оборони Китаю.

Міністерство додало, що навчання, спрямовані на "зміцнення військової довіри і зміцнення практичного співробітництва", охоплюватимуть імітацію ударів по морських цілях, операції з відвідування борту, огляду і захоплення, а також пошуково-рятувальні навчання.

За даними іранських державних ЗМІ, Іран відправив невеликий ракетний корвет і патрульний корабель.

Вираз "вісь зла" було введено в політичний дискурс президентом США Джорджем Бушем-молодшим у його промові 29 січня 2002 року. Цей вираз описував країни, які становлять загрозу світовій безпеці, підтримують тероризм. До "вісі зла" спочатку входили три країни: Ірак, Іран і Північна Корея. Зараз місце Іраку міцно зайняла Росія. Також до цієї групи включають Китай.