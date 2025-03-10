Три крупнейшие диктатуры начали военные учения, но Трамп говорит, что США сильнее

Военные корабли Ирана, Китая и России 10 марта начали ежегодные совместные учения в Оманском заливе, демонстрируя свои военные связи. В это же время президент США Дональд Трамп разрушает давние западные альянсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным китайских государственных СМИ, учения "Пояс безопасности-2025", проходящие недалеко от иранского порта Чабахар, являются пятыми совместными военно-морскими учениями, которые Иран, Китай и Россия проводят с 2019 года.

Аналитики давно рассматривают учения как демонстрацию крепнущего партнерства между тремя авторитарными державами, стремящимися уравновесить влияние США и бросить вызов мировому порядку, возглавляемому Западом.

Однако в этом году ситуация стала еще более выраженной, поскольку Трамп разрушает трансатлантический альянс - краеугольный камень западной безопасности на протяжении десятилетий - сближаясь с Россией в ущерб Украине и подталкивая азиатских союзников платить больше за защиту США.

Отвечая на вопрос об учениях, Трамп сказал, что его "совсем не беспокоит" демонстрация силы со стороны трех противников США. "Мы сильнее их всех. У нас больше власти, чем у них всех", - сказал он Fox News на борту №1.

В Вашингтоне растет обеспокоенность по поводу формирующегося стратегического партнерства между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей, которое американские законодатели описывают как "ось авторитаризма", "ось автократов" и "ось диктаторов".

Опасения заключаются в том, что общая враждебность по отношению к США все больше подталкивает эти страны к сотрудничеству, усиливая угрозу, которую любая из них в одиночку представляет для Вашингтона или его союзников, причем не только в одном регионе, но, возможно, и в нескольких частях света одновременно.

В то же время Трамп открыто поддержал Владимира Путина, стремясь положить конец войне против Украины, напрямую поговорив с Москвой, оставив Киев и европейских союзников в стороне.

За последний год военные отношения между Россией и Северной Кореей значительно укрепились: страны подписали соглашение о взаимной обороне, а Пхеньян отправил свои войска на сторону Москвы во время ее вторжения в Украину.

Учения также проходят на фоне обострения напряженности между США и Ираном. Вернувшись в Белый дом, Трамп возобновил то, что он называет кампанией "максимального давления" на Иран, которая включает в себя усилия по сокращению экспорта его нефти до нуля в попытке помешать Тегерану получить ядерное оружие - шаг, который Тегеран осудил как тактику "запугивания".

Учения в заливе

Оманский залив является важнейшими воротами, соединяющими Индийский океан и Ормузский пролив, через который проходит более четверти мировых морских перевозок нефти.

США сохраняют свое значительное присутствие в регионе посредством Пятого флота, который базируется в соседнем Бахрейне.

Военное ведомство России сообщило, что в совместных военно-морских учениях примут участие 15 боевых кораблей, судов обеспечения и артиллерийских катеров, а также вертолеты. "Российскую сторону представляют корветы "Резкий" и "Герой России Алдар Цыденжапов", а также танкер "Печенега" Тихоокеанского флота", - завили в министерстве.

Тем временем Китай направил для участия в учениях ракетный эсминец проекта 052D "Баотоу" и судно снабжения "Гаоюху" из близлежащей военно-морской эскортной оперативной группы, говорится в заявлении Министерства обороны Китая.

Министерство добавило, что учения, направленные на "укрепление военного доверия и укрепление практического сотрудничества", будут включать в себя имитацию ударов по морским целям, операции по посещению борта, досмотру и захвату, а также поисково-спасательные учения.

По данным иранских государственных СМИ, Иран отправил небольшой ракетный корвет и патрульный корабль.

Выражение "ось зла" было введено в политический дискурс президентом США Джорджем Бушем-младшим в его речи 29 января 2002 года. Это выражение описывало страны, которые представляют угрозу мировой безопасности, поддерживают терроризм. В "ось зла" первоначально включались три страны: Ирак, Иран и Северная Корея. Сейчас место Ирака прочно заняла Россия. Также в эту группу включают Китай.