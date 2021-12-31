UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Три нарушения "тишины" на Донбассе: оккупанты обстреляли Причепиловку и Крымское

Автор: Артур Родивилов

За прошедшие сутки, 30 декабря, на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. Украинские воины не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В сторону Причепиловки оккупанты дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм и артиллерии калибра 122 мм.

Вблизи Крымского наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - отмечают в штабе.

С начала суток обстрелов не зафиксировано.

Напомним, 29 декабря боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских действий получил ранение военный.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООСДонбасс