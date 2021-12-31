Три нарушения "тишины" на Донбассе: оккупанты обстреляли Причепиловку и Крымское

За прошедшие сутки, 30 декабря, на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. Украинские воины не пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В сторону Причепиловки оккупанты дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм и артиллерии калибра 122 мм.
Вблизи Крымского наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - отмечают в штабе.
С начала суток обстрелов не зафиксировано.
Напомним, 29 декабря боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских действий получил ранение военный.