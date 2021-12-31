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Три порушення "тиші" на Донбасі: окупанти обстріляли Причепилівку і Кримське

Автор: Артур Родивилов

За минулу добу, 30 грудня, на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Українські воїни не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

У бік Причепилівки окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та артилерії калібру 122 мм.

Поблизу Кримського найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - зазначають у штабі.

З початку доби обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, 29 грудня бойовики чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Унаслідок ворожих дій отримав поранення військовий.

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