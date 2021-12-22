Три нарушения на Донбассе: военные уничтожили вражеский беспилотник

В районе Красногоровки обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника типа "Квадро".

Кроме того, оккупанты в направлении Широкино вели огонь из стрелкового оружия. Также вблизи Марьинки они произвели обстрел из минометов калибра 120 мм.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести", - говорится в сообщении.

С начала суток, 22 декабря, без обстрелов.