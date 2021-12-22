UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Три нарушения на Донбассе: военные уничтожили вражеский беспилотник

Автор: Артур Родивилов

С начала суток, 21 декабря, в районе проведения ООС, пророссийские боевики трижды открыли огонь по позициям военных. В результате обстрелов один из защитников Украины получил ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

В районе Красногоровки обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника типа "Квадро".

Кроме того, оккупанты в направлении Широкино вели огонь из стрелкового оружия. Также вблизи Марьинки они произвели обстрел из минометов калибра 120 мм.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести", - говорится в сообщении.

С начала суток, 22 декабря, без обстрелов.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что 20 декабря в результате обстрелов на Донбассе были ранены трое военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассООС