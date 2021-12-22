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Три нарушения на Донбассе: военные уничтожили вражеский беспилотник

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Донбасс, Среда 22 декабря 2021 08:00
Три нарушения на Донбассе: военные уничтожили вражеский беспилотник Фото: боевики на Донбассе три раза открывали огонь (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

С начала суток, 21 декабря, в районе проведения ООС, пророссийские боевики трижды открыли огонь по позициям военных. В результате обстрелов один из защитников Украины получил ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

В районе Красногоровки обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника типа "Квадро".

Кроме того, оккупанты в направлении Широкино вели огонь из стрелкового оружия. Также вблизи Марьинки они произвели обстрел из минометов калибра 120 мм.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести", - говорится в сообщении.

С начала суток, 22 декабря, без обстрелов.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что 20 декабря в результате обстрелов на Донбассе были ранены трое военных.

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Донбасс ООС
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