Три порушення на Донбасі: військові знищили ворожий безпілотник

З початку доби, 21 грудня, в районі проведення ООС, проросійські бойовики тричі відкрили вогонь по позиціях військових. Унаслідок обстрілів один із захисників України отримав поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

У районі Красногорівки виявлено та знищено безпілотний літальний апарат противника типу "Квадро".

Крім того, окупанти в напрямку Широкиного вели вогонь зі стрілецької зброї. Також поблизу Мар'їнки вони здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

"Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

З початку доби, 22 грудня, без обстрілів.