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Три порушення на Донбасі: військові знищили ворожий безпілотник

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Донбас, Середа 22 грудня 2021 08:00
Три порушення на Донбасі: військові знищили ворожий безпілотник Фото: бойовики на Донбасі три рази відкривали вогонь (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

З початку доби, 21 грудня, в районі проведення ООС, проросійські бойовики тричі відкрили вогонь по позиціях військових. Унаслідок обстрілів один із захисників України отримав поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

У районі Красногорівки виявлено та знищено безпілотний літальний апарат противника типу "Квадро".

Крім того, окупанти в напрямку Широкиного вели вогонь зі стрілецької зброї. Також поблизу Мар'їнки вони здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

"Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

З початку доби, 22 грудня, без обстрілів.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що 20 грудня унаслідок обстрілів на Донбасі були поранені троє військових.

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