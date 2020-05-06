Три миллиарда человек в 2070 будут жить в условиях экстремальной жары, - исследование

исследование Национальной академии наук США.

Сейчас большинство населения мира проживает в районах со среднегодовой температурой от 11 до 15°C. Меньшее количество людей проживает в районах с температурой от 20 до 25°C, а именно в Южной Азии. По мнению ученых, в таких природных условиях люди жили последние 6000 лет.

По словам исследователей, к 2100 году среднегодовая температура в мире вырастет на 3°C. Это может иметь серьезные последствия для выращивания продуктов, доступа к воде и международных конфликтов, вызванных миграцией.

При этом отмечается, что при сокращении глобальных выбросов углерода количество людей, которые пострадают от изменений климата, может уменьшиться вдвое.

Напомним, ранее сообщалось, что процесс глобального потепления в Украине идет быстрее, чем в мире. В Европе зима была на 3,4 градусов теплее нормы, в Украине - на 6 градусов.

Как сообщало РБК-Украина, средняя температура воздуха в Киеве в течение декабря 2019 года - января 2020 года составила 2,0 градусов тепла, и все три зимних месяца были плюсовые среднемесячные температуры.