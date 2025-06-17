Три міфи про дитяче харчування, у які досі вірять батьки: вони шкодять здоров'ю

Харчування дітей - одна з найболючіших тем для батьків. Деякі уявлення про дитяче харчування давно застаріли, але й досі поширюються серед батьків. Варто знати, які міфи не базують на наукових фактах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Ольги Дорош.
За словами експерта, суп - не чарівна страва. Якщо дитина не любить суп, це не катастрофа. Баланс у харчуванні можна забезпечити і без нього.
Діти мають право мати свої улюблені страви. Тому повноцінно вирости можна і без щоденного борщу.
Важливе не що саме дитина їсть (суп чи каша), а загальний нутрієнтний баланс. Форма подачі їжі не впливає на здоровий розвиток, якщо в раціоні є джерела білків, жирів, вуглеводів, клітковини й мікронутрієнтів.
Замість супу можна дати:
Це забезпечує клітковину, вітаміни і мінерали.
Якщо ви хвилюєтеся, що без супу дитина отримуватиме мало рідини - пропонуйте більше води, компоту, узвару, чаїв без цукру.
Молоко - не єдине і не обов’язкове джерело кальцію. Якщо дитина не любить або не переносить молоко - це не страшно. Тому важливо збалансувати харчування, яке багате на кальцій (зелень, риба, мигдаль, броколі тощо).
Немає потреби змушувати дитину пити молоко, якщо є багато альтернатив.
Названо перелік продуктів, які є чудовим джерелом кальцію:
Вчити дитину ігнорувати свої відчуття голоду і ситості - прямий шлях до розладів харчової поведінки в майбутньому. Їжа - не про "мусиш", а про турботу й слухання тіла.
"Батьки вирішують що і коли дитина їсть, а дитина - скільки. Примус доїдати - один із тригерів розладів харчової поведінки у підлітковому віці", - йдеться у повідомленні.
До того ж, якщо доїдання пов’язується з примусом чи погрозами ("не вийдеш з-за столу, поки не доїси"), у дитини формується негативна асоціація з їжею. Це може призвести до харчових розладів, відрази до певних продуктів чи до самої культури харчування.
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