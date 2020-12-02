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За три місяці через війну на Донбасі жертв серед цивільних не було, - ООН

Донбас, Середа 02 грудня 2020 00:50
За три місяці через війну на Донбасі жертв серед цивільних не було, - ООН
Фото: Ситуація на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

У період з 1 серпня по 31 жовтня 2020 року Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні не зафіксувала жертв серед цивільного населення на Донбасі внаслідок активних бойових дій. Це пояснюють впровадженням посиленого режиму припинення вогню.

Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні за період із 1 серпня по 31 жовтня 2020 року.

Водночас місія зафіксувала жертви серед цивільного населення внаслідок інцидентів, пов'язаних із мінами та вибухонебезпечними пережитками війни.

"З 1 серпня по 31 жовтня ММПЛУ зафіксувала 24 такі жертви: двоє убитих (чоловіки) і 22 поранених (16 чоловіків, чотири хлопчики та дві жінки). Дев'ятеро з цих жертв були зафіксовані на контрольованій урядом України території, 15 - на території, підконтрольній збройним групам", - йдеться в доповіді.

Нагадаємо, на Донбасі з вечора 27 на вечір 29 листопада Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 163 обстріли. Більшість з них - у Луганській області.

Всього з початку перемир'я 27 липня СММ ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 2564 порушення режиму припинення вогню.

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