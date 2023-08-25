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Три лінії. Експерти розповіли про оборонні укріплення росіян

Фото: росіяни створили три оборонні лінії (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька, Данило Крамаренко

Російські окупанти створили три лінії оборони, щоб захиститись від контрнаступальних дій Збройних сил України.

Про це РБК-Україна розповіли військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За даними супутникових знімків, багаторівнева оборона окупантів простяглася на сотні кілометрів вздовж лінії фронту. І на деяких напрямках вона може досягати 30 кілометрів вглибину окупованого півдня.

Мусієнко каже, що мережа окопів та бліндажів характерна для всіх лінії оборони, та й загалом принцип їх організації досить схожий.

"Різниця в тому, що другої та третьої лінії знаходяться якраз більше бетонних бункерів, тому що там знаходиться командування для координації та організації ведення бойових дій", - додав він.

За оцінками Королівського інституту збройних сил (Великобританія), оборона росіян України виглядає так:

  • перша лінія - бойові позиції піхоти
  • друга лінія - траншеї з так званими "лисячими норами" (повнопрофільні окопи з нішами, де піхота ховається від бомбардування або артилерійського нальоту). Перед другою лінією розміщені "зуби дракона" і протитанкові рови глибиною 4 м та шириною 6м, а також дротяні загородження
  • третя лінія - позиції для важкої техніки та укриття для резервів

Російські укріплення називають одними з найбільших систем оборонних споруд, побудованих будь-коли взагалі. І вони можуть простягатися вздовж фронту від Криму до Донбасу.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" дещо уточнює схему. За його словами, перша лінія є смугою забезпечення. На ній знаходяться мінні поля, окопи, секретні позиції з ПТРК та кулеметні пункти. Призначення - блокувати і зупинити наступальні сили.

Друга лінія - основна. На ній сконцентровані мотострілкові підрозділи, бронетехніка - БМП, БТР та танки - та артилерія, яка прикриває першу лінію.

"Третя лінія - тилова. Там переважно логістика, склади з боєприпасами, ПММ, штаби, ремонтні бази, командні пункти, пункти управління та госпіталі. А також засоби протиповітряної оборони тоги чи іншого ешелону. Причому, коли відбувається прорив першої лінії та наступальні сили виходять на другу, артилерію перетягують на третю", - розповів він.

Детальніше про лінії російської оборони та про те, де Збройним силам вдається їх проривати можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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