Три линии. Эксперты рассказали об оборонных укреплениях россиян

По данным спутниковых снимков, многоуровневая оборона окупантов протянулась на сотни километров вдоль линии фронта. И в некоторых направлениях она может достигать 30 километров в глубину оккупированного юга.

Мусиенко говорит, что сеть окопов и блиндажей характерна для всех линии обороны, да и вообще принцип их организации достаточно схож.

"Разница в том, что второй и третьей линии находятся как раз больше бетонных бункеров, потому что там находится командование для координации и организации ведения боевых действий", - добавил он.

По оценкам Королевского института вооруженных сил (Великобритания), оборона россиян выглядит так:

первая линия - боевые позиции пехоты

вторая линия - траншеи с так называемыми "лисьими норами" (полнофильные окопы с нишами, где пехота скрывается от бомбардировки или артиллерийского налета). Перед второй линией расположены "зубы дракона" и противотанковые рвы глубиной 4 м и шириной 6м, а также проволочные заграждения.

третья линия - позиции для тяжелой техники и укрытия для резервов

Российские укрепления называют одними из самых больших систем оборонительных сооружений, построенных когда-либо вообще. И они могут простираться вдоль фронта от Крыма до Донбасса.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" несколько уточняет схему. По его словам, первая линия является полосой снабжения. На ней находятся минные поля, окопы, секретные позиции ПТРК и пулеметные пункты. Назначение – блокировать и остановить наступательные силы.

Вторая линия - основная. На ней сконцентрированы мотострелковые подразделения, бронетехника - БМП, БТР и танки - и артиллерия, прикрывающая первую линию.

"Третья линия - тыловая. Там преимущественно логистика, склады с боеприпасами, ГСМ, штабы, ремонтные базы, командные пункты, пункты управления и госпитали. А также средства противовоздушной обороны тоги или иного эшелона. Причем, когда происходит прорыв первой линии и наступательные силы выходят во вторую, артиллерию перетягивают на третью", - рассказал он.

Подробнее о линиях российской обороны и о том, где Вооруженным силам удается их прорывать, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.