Три країни підтвердили вибухи на "Північному потоці". В ЄК обіцяють рішучу відповідь

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон повідомила, що на трубопроводі було зафіксовано два вибухи, а сейсмологи Данії та Швеції підтвердили, що зареєстрували два потужні вибухи, які прогриміли в понеділок в районі місця витоку.

"Сигнали не схожі на сигнали землетрусів. Вони нагадують сигнали, які зазвичай реєструються вибухами", - повідомляє Геологічна служба Данії та Гренландії (GEUS).

Сейсмологи з Упсальського університету Швеції, який співпрацює з GEUS, повідомили, що другий, потужніший вибух еквівалентний більш ніж 100 кг тротилу, додавши вибухи в товщі води, а не під морським дном.

Як і раніше, не ясно, хто може стояти за цими діями.

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Тим часом міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що течі з'явилися через цілеспрямовані атаки на інфраструктуру і Берлін тепер точно знає, що вони не були викликані природними причинами - подіями чи втомою матеріалу.

Раніше прем'єр-міністр Данії заявила, що витік явно викликаний навмисними діями, припустивши можливий саботаж, тоді як прем'єр Польщі Матеуш Моравецький прямо заявив про саботаж, не наводячи доказів.

"Ми ясно бачимо, що це акт саботажу, пов'язаний із наступним кроком ескалації ситуації в Україні", – заявив польський прем'єр-міністр.

Помічник президента США з національної безпеки Салліван повідомив, що обговорив із колегою з Данії інцидент із "Північними потоками".

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн також заявила, що витік - наслідок саботажу, і погрожує "найрішучішою відповіддю" на будь-яке навмисне порушення європейської енергетичної інфраструктури.

Високопосадовець назвав інцидент російським нападом з метою дестабілізації Європи.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що у Росії "не виключають можливості саботажу".

Нагадаємо, у Латвії заявили про можливий початок нової фази гібридної війни через витоки на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

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