Три країни НАТО збільшать присутність у Чорному морі через загрозу Росії

За його словами, до складу місії планують додати патрульні сили для захисту енергетичних об'єктів і торгових шляхів від потенційної атаки РФ.

"У найближчі роки цей проєкт доведеться розширити до проєкту патрулювання. Ми обговоримо це в найближчому майбутньому з нашими союзниками", - заявив Мостеану.

Він також додав, що найближчими роками Чорне море залишиться полем битви для Росії. Тому країни повинні протистояти, захищаючи свої інтереси.

"Ми повинні протистояти (Росії) і захищати наші інтереси, а саме енергетичну інфраструктуру, морську торгівлю і свободу судноплавства. Це наші цілі, і вони будуть захищені", - сказав міністр.

Також румунський чиновник нагадав про "майже щоденні" спроби глушити сигнали GPS у Чорному морі, до чого, ймовірно, причетна Росія.

Зазначимо, що Чорне море є важливим театром військових дій з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Йдеться, зокрема, про морські міни, які загрожували постачанню зерна і нафти, унаслідок чого постраждало кілька комерційних суден. Так, 2024 року Румунія, Болгарія і Туреччина сформували спільну групу для розмінування.

Крім вищесказаного, Мостеану в інтерв'ю Reuters прокоментував майбутній саміт між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним. Він висловив сподівання, що зустріч призведе до припинення вогню.

"Усі чекають припинення вогню, а потім укладення справедливого і міцного миру з гарантіями безпеки", - резюмував він.