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Три кораблі британських ВМС увійшли до порту Чорногорії

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Чорногорія, Неділя 06 листопада 2022 01:19
Три кораблі британських ВМС увійшли до порту Чорногорії Фото: Три кораблі британських ВМС увійшли до порту Чорногорії (twitter.com/UKinMontenegro)
Автор: Артур Родивилов

Три кораблі морської піхоти ВМС Великобританії прибули до порту чорногорського міста Бар на узбережжі Адріатичного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter виконувача обов'язків прем'єр-міністра Чорногорії Дритана Абазовича.

Відправлення морських піхотинців є частиною узгодженого плану спільних навчань із Чорногорією та покращить відносини в галузі оборони, інтеграцію та взаємодію союзників по НАТО.

"Кораблі морської піхоти королівських (ВМС Великобританії) увійшли до порту Бар - ласкаво просимо до Чорногорії. Ми зміцнюємо партнерство, Чорногорія - відповідальний партнер НАТО", - заявив Абазович.

Нагадаємо, на полігоні Нова Демба Підкарпатського воєводства Польщі 4 листопада розпочалися найбільші військові навчання країн Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина) під назвою Puma-2022.

Раніше ми писали, що Азербайджан почав проводити військові навчання своїх сил спецпризначення на кордоні з Іраном на тлі підготовки Тегераном "відплати".

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