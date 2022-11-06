Три корабля британских ВМС вошли в порт Черногории

Три корабля морской пехоты ВМС Великобритании прибыли в порт черногорского города Бар на побережье Адриатического моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter исполняющего обязанности премьер-министра Черногории Дритана Абазовича.

Отправка морских пехотинцев является частью согласованного плана совместных учений с Черногорией и улучшит отношения в области обороны, интеграцию и взаимодействие союзников по НАТО.

" Корабли морской пехоты королевских (ВМС Великобритании) вошли в порт Бар - добро пожаловать в Черногорию. Мы укрепляем партнерство, Черногория - ответственный партнер НАТО", - заявил Абазович.

Напомним, на полигоне Новая Демба Подкарпатского воеводства Польши 4 ноября, начались крупнейшие военные учения стран Вишеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) под названием Puma-2022.

Ранее мы писали, что Азербайджан начал проводить военные учения своих Сил спецназначения на границе с Ираном на фоне подготовки Тегераном "возмездия".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.