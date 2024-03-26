Не за три хвилини. Дані про швидкість "Циркона" до Києва можуть бути хибними, - ЗМІ

Після російської атаки "Цирконом" у ЗМІ почала поширюватись інформація щодо швидкості даної ракети. Зокрема про те, що ракета долітає до Києва нібито за 3 хвилини, а до Одеси та Херсону - за хвилину.

Однак ці дані не мають нічого спільного з реальними.

Так, в ЗМІ вказали про швидкість ракети в 9000 кілометрів на годину. Однак ймовірно інформацію було взято з публікації Defense Express, щодо отриманих з власних джерел швидкості "Циркона".

Однак насправді, дані про 9000 кілометрів на годину - це результат переведення зазначених 7,5 Махів, що є тимчасовою короткочасною швидкістю в момент пікування ракети до цілі. А ось оціночна швидкість на основній маршевій ділянці складає 5,5 Маха.

Що таке Мах ракети

Для оцінки швидкості необхідно знати, що число Маха, як і швидкість звуку, залежить від середовища, а також від висоти. Біля землі 1 Мах = 1225 км/год, а ось на висоті в 10 км = 1078 км/год. Однак це не лінійна залежність "чим вище - тим менше", бо на висоті у 30 км вона складає 1086 км/год, а на 40 км - 1142 км/год. Варто зауважити, що це умовні "табличні" цифри й вони також залежать від багатьох факторів.

Якщо не вдаватися у деталі, то нібито 7,5 Маха якраз і дорівнюють десь близько 9000 км/год. Ці дані й розповсюдились у ЗМІ. Однак зауважимо, що 7,5 Маха - це короткочасна максимальна швидкість, а основу ділянку маршруту "Циркон" долає на 5,5 Махів. А це вже на умовній висоті 30 км - 5973 км/год.

Здається, що для розрахунку швидкості "Циркону" треба просто взяти відстань від місця запуску ракети до Києва та отримати час польоту ракети. За простими математичними розрахунками слідує, що у випадку атаки по столиці час польоту ракети близько 7 хвилин. Однак мова про те, якщо РФ запустила "Циркон" з "Объекту-100", що під Севастополем. А ось у випадку пуску з мису Тарханкут, якщо його запускають з модернізованого "Бастіона" - близько 6 хвилин.

Варто зауважити, що і ці дані можуть бути не точними, адже будь-яка ракета летить за певною траєкторією. Вона спочатку підіймається на значну висоту, а потім розганяється та починає знижуватись. В кінці вона у піке мчиться до землі. З цього слідує, що якщо об'єкт летить з постійною швидкістю за параболою, то відстань по прямій буде меншою за відстань реального польоту за параболою.

Видання зауважує, що для обрахування точного підльотного часу необхідно мати точні параметри ракети, її швидкості, висоти польоту, точної траєкторії загалом з урахуванням маневрів.

Важливим є і те, що у "Циркона" траєкторія польоту аеробалістична. Через це навряд чи хтось зможе точно сказати, який з точністю до секунди підльотний час "Циркона" до будь-якого міста України.

Атаки "Цирконом" по Україні

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Росія під час ракетної атаки вранці 7 лютого могла використати протикорабельну гіперзвукову ракету ЗМ22 "Циркон". Тоді ракетна атака була націлена в основному на Київ, хоча під обстріл потрапили й Миколаїв та Львівська область.

Повторно Росія атакувала Київ ракетами "Циркон" вранці 25 березня. В результаті повторної атаки експерти змогли зібрати більшу кількість уламків та краще дослідити ракету.

Після чого у ЗМІ поширилась інформація, що "Циркон" нібито долітає до Києва за три хвилини. Одна ці дані виявились не точними.

Про те, що відомо про ракету "Циркон" та чи дійсно росіяни могли нею атакувати Київ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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