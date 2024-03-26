Долітає за лічені хвилини. У ЗСУ розповіли, за про швидкість російської ракети "Циркон"
Російська ракета "Циркон", якою окупанти вдарили напередодні по Києву, має середню швидкість 9 тисяч кілометрів на годину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сил оборони півдня України.
Російська Федерація вранці 25 березня запустила по Києву ракети "Циркон".
Ракети даного типу мають гіперзвукову швидкість та здатні долітати до цілі за лічені хвилини.
Так, "Циркон" долітає:
- Одеса, Херсон, Миколаїв - до 1 хвилини;
- Запоріжжя, Дніпро - до 2,5 хвилин;
- Кропивницький - до 3 хвилин.
Атаки "Цирконом" по Україні
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Росія під час ракетної атаки вранці 7 лютого могла використати протикорабельну гіперзвукову ракету ЗМ22 "Циркон".
Тоді ракетна атака була націлена в основному на Київ, хоча під обстріл потрапили й Миколаїв та Львівська область.
Також слід зазначити, що Путін фактично підтвердив удари протикорабельним "Цирконом", говорячи про російсько-українську війну наприкінці минулого місяця у своєму виступі.
Про те, що відомо про ракету "Циркон" та чи дійсно росіяни могли нею атакувати Київ - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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