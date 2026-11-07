Три хвилі балістичних ударів, удар по мосту та енергетиці: все про наслідки атаки на Київ

Російські окупанти вночі 7 листопада тричі атакували Київ балістичними ракетами. Під ударом опинилися енергетика, житлові будинки та Північний міст.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки атаки.
Вперше Росія атакувала Київ балістикою близько 23:00 6 листопада, у столиці лунали вибухи.
Вдруге росіяни атакували балістичними ракетами Київ і передмістя вже близько 01:00 7 листопада. Ворог вдарив по об'єктах інфраструктури, вибухи лунали в передмісті столиці.
Близько 03:00 Росія втретє атакувала Київ балістичними ракетами, у столиці знову лунали вибухи.
Внаслідок нічної атаки пошкоджено Північний міст у Києві. Рух мостом закрили в обидва боки, фахівці оцінюють масштаби пошкоджень.
Мер Києва Віталій Кличко показав наслідки удару по Північному мосту.
Пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія та лінія електропередач. Вибуховою хвилею понівечені 5 вантажних автомобілів на парковці біля мосту.
Загалом унаслідок атаки травмовані шестеро людей, серед них 14-річна дитина. Двох поранених госпіталізували.
Фото: наслідки нічної атаки РФ на Київ (ДСНС)
Наслідки атаки зафіксували за кількома адресами в Солом'янському районі:
Внаслідок нічної атаки Росії пошкоджено енергооб'єкти на Київщині та Житомирщині. У столиці надзвичайно складна ситуація з енергопостачанням.
Збої в енергосистемі позначилися на роботі систем тепло- та водопостачання в Києві.
О 07:05 у Києві запровадили екстрені відключення світла, графіки не діють.