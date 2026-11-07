Три волны баллистических ударов, удар по мосту и энергетике: все о последствиях атаки на Киев

Три волны баллистических ударов

Впервые Россия атаковала Киев баллистикой около 23:00 6 ноября, в столице раздавались взрывы.

Второй раз россияне атаковали баллистическими ракетами Киев и пригород уже около 01:00 7 ноября. Враг ударил по объектам инфраструктуры, взрывы раздавались в пригороде столицы.

Около 03:00 Россия в третий раз атаковала Киев баллистическими ракетами, в столице снова раздавались взрывы.

Северный мост снова под ударом

В результате ночной атаки поврежден Северный мост в Киеве. Движение по мосту закрыли в обе стороны, специалисты оценивают масштабы повреждений.

Мэр Киева Виталий Кличко показал последствия удара по Северному мосту.

Повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия и электропередача. Взрывной волной изуродованы 5 грузовых автомобилей на парковке возле моста.

Что известно о пострадавших и последствиях атаки

Всего в результате атаки травмированы пять человек, среди них 14-летний ребенок. Двое раненых госпитализировали.

Фото: последствия ночной атаки РФ на Киев (ГСЧС)

Последствия атаки зафиксировали по нескольким адресам в Соломенском районе:

в пятиэтажном доме частично разрушен фасад первого этажа, обошлось без пожара и пострадавших;

еще в трех пятиэтажках взрывной волной выбило окна;

на территории детского сада разрушено двухэтажное здание;

в другом месте горели грузовик и нежилое здание, пожар ликвидирован.

Удар по энергетике и ситуация со светом в Киеве

В результате ночной атаки России повреждены энергообъекты в Киевской и Житомирской областях. В столице очень сложная ситуация с энергоснабжением.

Сбои в энергосистеме сказались на работе систем тепло- и водоснабжения в Киеве.

В 07:05 в Киеве ввели экстренные отключения света, графики не действуют.