Три волны баллистических ударов, удар по мосту и энергетике: все о последствиях атаки на Киев

Российские оккупанты ночью 7 ноября трижды атаковали Киев баллистическими ракетами. Под ударом оказались энергетика, жилые дома и Северный мост.
РБК-Украина собрало все, что известно о последствиях атаки.
Впервые Россия атаковала Киев баллистикой около 23:00 6 ноября, в столице раздавались взрывы.
Второй раз россияне атаковали баллистическими ракетами Киев и пригород уже около 01:00 7 ноября. Враг ударил по объектам инфраструктуры, взрывы раздавались в пригороде столицы.
Около 03:00 Россия в третий раз атаковала Киев баллистическими ракетами, в столице снова раздавались взрывы.
В результате ночной атаки поврежден Северный мост в Киеве. Движение по мосту закрыли в обе стороны, специалисты оценивают масштабы повреждений.
Мэр Киева Виталий Кличко показал последствия удара по Северному мосту.
Повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия и электропередача. Взрывной волной изуродованы 5 грузовых автомобилей на парковке возле моста.
Всего в результате атаки травмированы пять человек, среди них 14-летний ребенок. Двое раненых госпитализировали.
Фото: последствия ночной атаки РФ на Киев (ГСЧС)
Последствия атаки зафиксировали по нескольким адресам в Соломенском районе:
В результате ночной атаки России повреждены энергообъекты в Киевской и Житомирской областях. В столице очень сложная ситуация с энергоснабжением.
Сбои в энергосистеме сказались на работе систем тепло- и водоснабжения в Киеве.
В 07:05 в Киеве ввели экстренные отключения света, графики не действуют.