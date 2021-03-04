Три города могут остаться без Евро-2020. Они не гарантируют допуск зрителей на трибуны

Власти этих городов и регионов пока не готовы гарантировать возможность допуска фанатов на стадионы, в то время, как УЕФА планирует заполнять трибуны на матчах минимум на 50% от общей вместимости.

В Шотландии действует свой план выхода из локдауна, отличающийся от английского, и он не предусматривает точной даты возвращения зрителей на трибуны. Подобная ситуация и в Ирландии. Также власти Страны Басков не могут назвать сроки.

Из-за этой ситуации УЕФА рассматривает возможность переноса четырех игр из Бильбао в другой регион Испании. В Британии же возможен перенос на другие стадионы Англии, где уже в мае готовятся разрешит допуск до 10 тысяч фанатов на арены с существенным увеличением количества в последующие недели. Среди вариантов проведение части матчей на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне, а также в Ливерпуле и Манчестере.

Предварительное согласование плана по проведению турнира в 12 городах запланировано на 5 апреля.