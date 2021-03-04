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Три города могут остаться без Евро-2020. Они не гарантируют допуск зрителей на трибуны

Автор: Роман Тверденко

Испанский Бильбао, шотландский Глазго и ирландский Дублин могут остаться без матчей чемпионата Европы, который перенесли с прошлого года. Причиной тому отсутствие гарантий от властей по допуску болельщиков на стадионы.

Об этом сообщает AP.

Власти этих городов и регионов пока не готовы гарантировать возможность допуска фанатов на стадионы, в то время, как УЕФА планирует заполнять трибуны на матчах минимум на 50% от общей вместимости.

В Шотландии действует свой план выхода из локдауна, отличающийся от английского, и он не предусматривает точной даты возвращения зрителей на трибуны. Подобная ситуация и в Ирландии. Также власти Страны Басков не могут назвать сроки.

Из-за этой ситуации УЕФА рассматривает возможность переноса четырех игр из Бильбао в другой регион Испании. В Британии же возможен перенос на другие стадионы Англии, где уже в мае готовятся разрешит допуск до 10 тысяч фанатов на арены с существенным увеличением количества в последующие недели. Среди вариантов проведение части матчей на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне, а также в Ливерпуле и Манчестере.

Предварительное согласование плана по проведению турнира в 12 городах запланировано на 5 апреля.

Ранее сообщалось, что болельщикам, которые купили билеты на матчи чемпионата Европы-2020, могут разрешить поехать в другие страны, чтобы увидеть матчи турнира. Итоговые решения касательно ситуации с болельщиками еще не приняты.

Кроме этого, изначально в УЕФА заверяли о приверженности идее о проведении Евро-2020 в оригинальном формате.

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