В Черкасской области прокурора и адвоката разоблачили во время получения взятки

Они требовали неправомерную выгоду в сумме 8 тыс. долларов

В Черкасской области прокурора и адвоката задержали во время получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"...после получения последней части неправомерной выгоды в сумме 4 500 долларов США 13.06.2018 задержали прокурора Черкасской местной прокуратуры и адвоката", - говорится в сообщении.

Указанный прокурор, используя свое служебное положение, по предварительному сговору с адвокатом в период с конца 2017 года по июнь 2018 года требовали и получили у подозреваемого в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины и его знакомого неправомерную выгоду в сумме 8 тыс. долларов.

За это они обещали изменить квалификацию его действий с более тяжкого преступления на менее тяжкое, заключить с ним соглашение о признании вины и согласовать меру наказания с освобождением его от отбывания наказания с испытанием.

Фото: взятка (gp.gov.ua)

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, 7 июня в Одесской области разоблачили на взятке в 55 тыс. гривен главного ревизора и руководителя отдела фискальной службы.