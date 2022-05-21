Три года президент. Главные заявления из интервью Зеленского (обновляется)

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О ценностях и политике. Для меня сегодня больших изменений относительно ценностей не произошло. На сегодняшний день я понимаю, где место Украины. Я честно борюсь за это место вместе со всеми, вместе с армией. Мы точно не империя и мне это очень нравится. Самое главное - место нашего государства. Самый главный курс - место Украины среди равных. Несмотря на войну, последовательность я вижу и мы идем по этому пути.
"Я уверен, что будет победа. Здесь нет альтернатив. Даже по ЕС мы используем разные курсы, а с Россией и войной один курс и один путь", - подчеркнул Зеленский.
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О победе. Не мы начинали, но нам ее (войну, - ред.) заканчивать. Я думал, что закончить можно будет исключительно дипломатически. Сейчас я понимаю, что окончание тоже будет дипломатическим, но это диалог, у которого есть соответствующий термин, что в этом диалоге можно будет найти ответы на многие вопросы и многие решения с Российской стороной. Я действительно так считал. А сейчас это как автомобиль и не бензиновый, и не электрокар, потому и война такова - сложная, и победа будет очень сложная, она будет и кровавая, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии, я уверен в этом, потому что есть некоторые вещи, которые, кроме как за столом переговоров, мы не сможем завершить. Потому что мы хотим вернуть все, а РФ хочет все не отдать, то есть ничего не отдать.
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О вторжении через Беларусь. Давление (на Украину, - ред.) было задолго до начала широкомасштабного вторжения в Украину, мы понимали, что происходит подготовка. Объем или наглость того, что мы увидели, никто не понимал до конца. Одно дело, когда ты понимаешь, что со стороны Беларуси наверняка пойдут танки, а другое дело, что именно из Беларуси летят ракеты. Такая разница кажется небольшая, что предупреждали, что с той стороны может начаться наступление. Но разницабольшая. Ты воюешь с кем? С теми силами и средствами, которые на территории Беларуси, которые переходят сквозь Беларусь и идут в Украину или воюешь с двумя странами? Дьявол в деталях. Поэтому никто до конца не знал, что происходит заранее. Подробности никто не знал. Все готовились к разным мероприятиям. Больше подробностей, чем имели мы, никто не имел.
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О начале наступления. Я бы начал разговор об этом наступлении с октября месяца. То, как мы готовились, что происходило, какие были месседжи, какие были первые экономические, финансовые, кибер, блокировки, дефицит бензина, как это происходило, уменьшение объемов энергоносителей и т.д. Я бы начал с сентября-октября. Хотя, справедливо начинать с 2014 года, но о полномасштабном, я считаю, этот гибридный артобстрел начался еще осенью.
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О численности армии. По нашим цифрам, нам нужна армия не 260 тысяч, а боевых там было 120 тысяч. Я подписал первый указ в начале 2022 года, когда я видел конкретные цифры. Есть деньги или нет, но плюс 100 тысяч на следующий год. Это был мой указ. Но даже плюс 100 тысяч не смогли бы их (Россию, - ред.) остановить. На сегодняшний день мы понимаем, что сегодня это 700 тысяч. Вы видите результат работы 700 тысяч воюющих, чтобы защищать такую территорию.
"В странах НАТО есть соответствующее оружие, которое способно защитить небо от тех первых ракет. Можно ли было подготовиться к войне? Я считаю, что мы были неплохо подготовлены, они не знали о многом. Все аналитики говорили, что они зайдут за 2-3 дня... Лопатой выиграть войну невозможно. Они (страны-партнеры, - ред.) нам говорили ройте окопы, а мы им говорили дайте оружие", - рассказал Зеленский.
Напомним, Зеленский объявил о намерении баллотироваться в новогоднем обращении. Выборы проходили в два этапа, во второй тур вышли Зеленский и на тот момент действующий президент Петр Порошенко. Во втором туре Зеленский победил своего оппонента с результатом 73,22% поддержки против 24,45%. 20 мая 2019 года состоялась инаугурация Зеленского, а уже 21 мая новоизбранный президент своим указом досрочно распустил Верховную Раду и назначил внеочередные выборы.