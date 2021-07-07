За три года "Николаевгаз" инвестировал в газовые сети более 68 млн гривен

"Ежегодно объем инвестиций в газораспределительную систему Николаевской области определяется НКРЭКУ. Все средства, определенные в тарифе на распределение газа, в полном объеме инвестируются в развитие газораспределительной системы области. Выполнение инвестпрограммы тщательно контролируется регулятором", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, с 2018 по 2020 годы АО "Николаевгаз" осуществило ремонт и реконструкцию почти 34 км газовых сетей и обновило 77 станций катодной защиты сетей от коррозии. Также компания выполнила замену 77 отключающих устройств и 51 ШГРП на современные и надежные, производства Львовского завода RGC Production. 433 дома получили новые КБРТ. Часть средств была направлена на установку и замену бытовых газовых счетчиков, приобретение нового оборудования для эксплуатационных служб, обновление автопарка.

"Впрочем, определенных НКРЭКУ средств недостаточно для комплексного обновления газовых сетей области. Ныне действующий тариф на доставку газа не дает возможности АО "Николаевгаз" осуществить полноценный редизайн системы распределения газа. В том числе и сетей, находящихся в государственной собственности. Компания не может привлечь для этого средства из-за отсутствия источников компенсации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что модернизация сетей является важной составляющей безопасности. Комплексные меры по редизайну сетей позволят уменьшить затраты технологического газа и в долгосрочной перспективе – уменьшить нагрузку на потребителей газа.

"Компания "Николаевгаз" осуществляет инвестиции в газовые сети области за счет средств, которые уплачиваются за распределение природного газа. Поэтому мы призываем потребителей платить за распределение газа вовремя, чтобы все запланированные работы были выполнены в срок. Ведь, инвестируя в газораспределительные сети региона, мы обеспечиваем стабильное и безаварийное газоснабжение для 350 тысяч наших клиентов", - говорит технический директор АО "Николаевгаз" Дмитрий Грицай.

В этом году АО "Николаевгаз" планирует направить на ремонт, реконструкцию и модернизацию газораспределительной системы области более 57 млн гривен.